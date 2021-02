Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 febbraio: 13.442 nuovi casi e 385 morti (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di sabato 6 febbraio. Meno contagi con più tamponi (282.407). Il tasso di positività scende al 4,8% Leggi su corriere (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di sabato 6. Meno contagi con più tamponi (282.407). Il tasso di positività scende al 4,8%

