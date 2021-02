Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 6 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 febbraio Rallenta leggermente la curva in Italia. Sono 13.442 i nuovi casi su oltre 282mila tamponi. Dato che ha portato il tasso di positività al 4,7%. Se si considerano solo i molecolari, invece, è del 9%. Rispetto a venerdì in leggera salita i decessi (385) e gli ingressi in terapia intensiva (144). Continua a diminuire la pressione sugli ospedali. Sono 32 in meno i pazienti gravi e 167 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 6 febbraio Rallenta leggermente la curva in. Sono 13.442 i nuovi casi su oltre 282mila tamponi. Dato che ha portato il tasso di positività al 4,7%. Se si considerano solo i molecolari, invece, è del 9%. Rispetto a venerdì in leggera salita i decessi (385) e gli ingressi in terapia intensiva (144). Continua a diminuire la pressione sugli ospedali. Sono 32 in meno i pazienti gravi e 167 ...

