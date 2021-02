Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 febbraio: 13.442 i nuovi casi (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, sabato 6 febbraio 2021, registrano 13.442 casi e 385 vittime. Stabili i dati sui positivi, ma salgono di poco i decessi. Tasso di positività al 4,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 427.034, con un decremento del -2.084. 144 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.138 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.408 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia Romagna. Lombardia: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, sabato 62021, registrano 13.442e 385 vittime. Stabili i dati sui positivi, ma salgono di poco i decessi. Tasso di positività al 4,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 427.034, con un decremento del -2.084. 144 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.138 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Continua a scendere il numero delle persone in isolamento domiciliare, e rimane sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 19.408 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Piemonte ed Emilia Romagna. Lombardia: ...

