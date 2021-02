Coronavirus, in Italia 13.442 nuovi casi con 282.407 tamponi e 385 morti (Di sabato 6 febbraio 2021) In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.442 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 282.407 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 14.218 con 270.507 test). I morti sono stati 385,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 febbraio 2021) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 13.442dia fronte di 282.407effettuati (venerdì i contagi erano stati 14.218 con 270.507 test). Isono stati 385,...

sole24ore : #Coronavirus, arriva oggi in Italia il #vaccino di #AstraZeneca. Per il commissario per l'emergenza Domenico… - sole24ore : Coronavirus oggi: in Italia un milione di vaccinati con richiamo. In arrivo 249.600 dosi di AstraZeneca… - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: la metà sono in Europa: l’Italia è quinta - MakeDavero : RT @Misurelli77: Non vorrei disturbare la santificazione di Draghi ma,Il virus non aspetta, è sempre lì,che miete vittime Coronavirus in I… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 6 febbraio: 13.442 nuovi casi, i morti sono 385 -