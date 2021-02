Coronavirus, in Cina nuovi contagi al minimo da quasi due mesi. Sciopero in Brasile contro la riapertura delle scuole (Di sabato 6 febbraio 2021) Cina EPA/WU HONG Un sito di somministrazione del vaccino anti-Covid a Pechino. La Cina continentale ha riportato 12 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 20 casi del giorno prima. Si tratta dell’aumento giornaliero più basso dal 17 dicembre, ha fatto sapere oggi, 6 febbraio, l’autorità sanitaria nazionale. La Commissione Nazionale della Sanità, in una dichiarazione, ha detto che quattro dei nuovi casi sono stati trasmessi localmente, compresi tre nella provincia di confine nord-orientale di Heilongjiang e uno nella viCina Jilin. February 6, 2021 Il bilancio totale sfiora i 90 mila casi Il numero di trasmissioni locali è stato il più basso dal 22 dicembre. Il numero di nuovi casi asintomatici, che la Cina non classifica come ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021)EPA/WU HONG Un sito di somministrazione del vaccino anti-Covid a Pechino. Lacontinentale ha riportato 12casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 20 casi del giorno prima. Si tratta dell’aumento giornaliero più basso dal 17 dicembre, ha fatto sapere oggi, 6 febbraio, l’autorità sanitaria nazionale. La Commissione Nazionale della Sanità, in una dichiarazione, ha detto che quattro deicasi sono stati trasmessi localmente, compresi tre nella provincia di confine nord-orientale di Heilongjiang e uno nella viJilin. February 6, 2021 Il bilancio totale sfiora i 90 mila casi Il numero di trasmissioni locali è stato il più basso dal 22 dicembre. Il numero dicasi asintomatici, che lanon classifica come ...

ispionline : Nel 2020 la #Cina ha sorpassato gli #USA come maggiore ricevente dei flussi di #investimenti esteri globali. Nel n… - Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms in Cina per indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato il mercato di Wuhan, dove si… - BestiaFurio : RT @LeveHome: E che dire. Rendiamoci conto di questo bene la #Cina stia facendo al mondo. Pensavate che l'unico problema fosse il #coronav… - noalgregge : RT @LeveHome: E che dire. Rendiamoci conto di questo bene la #Cina stia facendo al mondo. Pensavate che l'unico problema fosse il #coronav… - Piero42395724 : RT @LeveHome: E che dire. Rendiamoci conto di questo bene la #Cina stia facendo al mondo. Pensavate che l'unico problema fosse il #coronav… -