Coronavirus | Giani | ' Chiusi zona rossa perché riscontrati 3 casi variante brasiliana' **

(Di sabato 6 febbraio 2021) Firenze, 6 feb. - (Adnkronos) - "Ho dovuto affrontare mio malgrado il fatto di istituire la, che è uno dei 273 comuni della Toscana. Mi sono sentito con il sindaco, Juri Bettolini, vi era stata anegli ultimi giorni un'escalation di contagi di coronavirus preoccupante. Abbiamo chiesto l'esame genomico di alcuni dei virus di coloro che erano risultati positivi e abbiamo riscontrato che almeno in tre persone è presente, probabilmente portata dall'Umbria con cuiconfina, ladettao sudafricana. Quindi, una situazione di estrema delicatezza per il contagiosappiamo che è più difficile contrastare queste varianti del virus e hanno un livello di diffusione più accentuato". Lo ha detto il presidente ...

Coronavirus, la #Toscana dichiara #Chiusi, dove era scoppiato un focolaio partito da un asilo nido, '#zonarossa' dal 7-14 febbraio
Coronavirus Toscana: 708 nuovi casi su 16.803 test, Tasso positività a 4,21%. Lo annuncia Giani
Coronavirus, l'annuncio di Giani: 'Toscana ancora zona gialla'
Coronavirus, la Toscana in zona gialla fino al 14 febbraio. Giani: 'Rischio fascia arancione se non rispettiamo le regole'

Per la somministrazione, ha aggiunto, è stata prevista "un'alleanza con soggetti importanti ... essere al servizio dei cittadini per contrastare il".L'emergenza sanitaria non è ancora superata - prosegue- ma se ciascuno di noi farà la sua parte, con senso di responsabilità e attenzione verso l'altro, possiamo farcela'. 'In Toscana la ...Lo ha ufficializzato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Ore 9.21 - Johnson: “Troppo presto per riapri ...Amiatanews: 06/02/2021Gli ultra ottantenni potranno vaccinarsi con le dosi Pfizer-Biontech e Moderna da lunedì 15 febbraio. Saranno contattati dal proprio medico di famiglia Da domenica 14 febbraio, g ...