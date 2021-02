Coronavirus. Fonti controverse e grafici male interpretati: così un video che promette di «analizzare i fatti» distorce la realtà (Di sabato 6 febbraio 2021) Ci avete segnalato un video intitolato Covid-19: analisi dei fatti, a cui l’autore allega la versione in Pdf. Questa analisi ha ottenuto notevole diffusione anche grazie al sito Byoblu, particolarmente seguito dagli ambienti complottistici. L’autore inizia da premesse sostanzialmente veritiere, anche se talvolta cita Fonti poco attendibili. È vero che diversi studi suggeriscono la presenza precoce del nuovo Coronavirus in Italia prima del focolaio di Codogno. Ci sono indizi databili nel dicembre 2019, mediante l’analisi delle acque reflue, e si dibatte sulle cosiddette «polmoniti anomale» a gennaio. Nella seconda parte dell’analisi vengono esaminati i grafici dell’andamento dei casi di Covid-19 in Italia. Qui vengono fatte almeno due domande sbagliate: come mai se il virus era ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Ci avete segnalato unintitolato Covid-19: analisi dei, a cui l’autore allega la versione in Pdf. Questa analisi ha ottenuto notevole diffusione anche grazie al sito Byoblu, particolarmente seguito dagli ambienti complottistici. L’autore inizia da premesse sostanzialmente veritiere, anche se talvolta citapoco attendibili. È vero che diversi studi suggeriscono la presenza precoce del nuovoin Italia prima del focolaio di Codogno. Ci sono indizi databili nel dicembre 2019, mediante l’analisi delle acque reflue, e si dibatte sulle cosiddette «polmoniti ano» a gennaio. Nella seconda parte dell’analisi vengono esaminati idell’andamento dei casi di Covid-19 in Italia. Qui vengono fatte almeno due domande sbagliate: come mai se il virus era ...

