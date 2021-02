Coronavirus: dieci nuovi posti letto al 'Papardo' di Messina (Di sabato 6 febbraio 2021) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - dieci nuovi posti letto covid per degenza ordinaria saranno attivi da lunedì 8 febbraio all'Ospedale Papardo: un nuovo importante risultato raggiunto grazie alla preziosa sinergia creata tra il commissario straordinario per l'emergenza covid Maria Grazia Furnari, l'Assessorato regionale alla Salute e i direttori delle strutture ospedaliere coinvolte. In queste ultime settimane i posti letto sono stati arricchiti in modo tempestivo per soddisfare al meglio le eventuali richieste dettate dalla pandemia: 93 erano già stati aggiunti tra Centro Neurolesi e Piemonte, per un totale di 287, ai quali si aggiungono questi nuovi dieci per una somma complessiva di 297 disponibilità. Alla data del 5 febbraio (dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) -covid per degenza ordinaria saranno attivi da lunedì 8 febbraio all'Ospedale: un nuovo importante risultato raggiunto grazie alla preziosa sinergia creata tra il commissario straordinario per l'emergenza covid Maria Grazia Furnari, l'Assessorato regionale alla Salute e i direttori delle strutture ospedaliere coinvolte. In queste ultime settimane isono stati arricchiti in modo tempestivo per soddisfare al meglio le eventuali richieste dettate dalla pandemia: 93 erano già stati aggiunti tra Centro Neurolesi e Piemonte, per un totale di 287, ai quali si aggiungono questiper una somma complessiva di 297 disponibilità. Alla data del 5 febbraio (dati ...

