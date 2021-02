Coronavirus: Comune Milano, sì a rate per canoni affitto e concessione 2020 non pagati (Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - I canoni di locazione e concessione relativi al 2020 e non pagati potranno essere rateizzati. È il provvedimento voluto dal Comune di Milano, e previsto dal nuovo Regolamento per le Gestione delle Riscossione delle Entrate. L'obiettivo è consentire ai locatari di immobili di proprietà comunale di dilazionare i pagamenti nel periodo dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. “Un provvedimento necessario per venire incontro alle difficoltà dei concessionari in un periodo difficile per la nostra città", afferma l'assessore al Demanio, Roberto Tasca. "Gli uffici, cui vanno i nostri ringraziamenti, hanno lavorato celermente per adeguare il quadro normativo alla necessità di provvedere, nei limiti consentiti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021), 6 feb. (Adnkronos) - Idi locazione erelativi ale nonpotranno essereizzati. È il provvedimento voluto daldi, e previsto dal nuovo Regolamento per le Gestione delle Riscossione delle Ent. L'obiettivo è consentire ai locatari di immobili di proprietà comunale di dilazionare i pagamenti nel periodo dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. “Un provvedimento necessario per venire incontro alle difficoltà dei concessionari in un periodo difficile per la nostra città", afferma l'assessore al Demanio, Roberto Tasca. "Gli uffici, cui vanno i nostri ringraziamenti, hanno lavorato celermente per adeguare il quadro normativo alla necessità di provvedere, nei limiti consentiti ...

TV7Benevento : Coronavirus: Comune Milano, sì a rate per canoni affitto e concessione 2020 non pagati... - COM_SESTRILEV : Vi ricordiamo che sono stati prorogati a lunedì 15/02 i bandi a sostegno di famiglie e imprese a causa dell'emergen… - LatinaBiz : Servizi sociali avviso_pubblico_numeriDownload Il commissario prefettizio Tizzano, nel fronteggiare l'emergenza d… - agronolanonews : ?? #CoronaVirus Ecco i dati aggiornati del contagio nei 18 comuni del nolano. Facciamo il punto comune per comune, c… - Nico01042014 : RT @Franco32656300: E NONOSTANTE TUTTO #FONTANA VUOLE RIAPRIRE RISTORANTI, TEATRI E CINEMA Covid: morti 10 bresciani, 437 casi in 24 ore.… -