Coronavirus | Coldiretti | boom di prenotazioni per pranzo al ristorante nel weekend

(Di sabato 6 febbraio 2021) E'dicon molti locali che registrano il tutto esaurito per il primo fine settimana del 2021 in cui ristoranti, pizzerie e agriturismi saranno aperti in gran parte dell'Italia. ...

PicenoTime : Coronavirus: impianti sciistici, riapertura attesa da 3,5 milioni di italiani - ilmeteoit : #COLDIRETTI: #PREZZI alle stelle per gli #ALIMENTI da 7 anni a questa parte - VSalute4 : Oggi si celebra la #giornatacontrolosprecoalimentare Ecco la tendenza emersa durante il #COVID >>>… - PicenoTime : Coronavirus, l'apertura serale vale l'80% del fatturato dei ristoranti - citynowit : ?? #ColdirettiCalabria segnala un crack senza precedenti per la ristorazione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Coldiretti

TGCOM

Secondo l'analisi di, quasi 7 italiani su 10 (67%) andavano a pranzo fuori almeno un sabato o una domenica al mese, prima dell'emergenza Covid. Complessivamente sono 293mila gli esercizi ..."L'aumento delle quotazioni", calcola la, "conferma che l'allarme globale provocato dalha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal ...La riapertura degli impianti sciistici è attesa da 3,5 mln di italiani che ritengono prioritario far ripartire la stagione sulla neve, anche solo per le poche settimane rimanenti prima dell’arrivo del ...E' boom di prenotazioni con molti locali che registrano il tutto esaurito per il primo fine settimana del 2021 in cui ristoranti, pizzerie e agriturismi saranno aperti in gran parte dell'Italia. Secon ...