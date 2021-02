Coronavirus | bollettino del 6 febbraio | 385 morti totale 91 003 | 13 442 nuovi contagi

SkyTG24 : Covid Campania, nel Salernitano scatta chiusura di scuole e ristoranti. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 febbraio: 13.442 nuovi casi e 385 morti - Adnkronos : #CoronavirusLombardia, 1.923 nuovi contagi e 50 morti: il bollettino - qn_lanazione : Covid Liguria, bollettino dei contagi coronavirus. Aumentano i positivi, calano i ricoveri #6febbraio - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 6 FEBBRAIO: 385 MORTI, 13442 CASI POSITIVI, 15138 GUARITI -

Covid Italia , ildi oggi 6 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi alregistrati in Italia, secondo il monitoraggio ...Tra le note delsi legge che la Regione Abruzzo riporta che 'dal totale dei positivi è ... Le vittime approfondimento, la situazione in Italia: grafici e mappe Quanto alle vittime ...Sono 3.065 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 109 casi nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 17 di sabato 6 febbraio. Il ...I casi in Sicilia sono così distribuiti: Catania 244, Palermo 254, Messina 110, Trapani 60, Siracusa 64, Ragusa 9, Caltanissetta 60, Agrigento 27, Enna 8. Sul fronte vaccini la Sicilia è la prima regi ...