Coronavirus, aumentano i contagi e chiude scuola a Buccino (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino. Preoccupa i vertici di Palazzo di città l’aumento dei contagi registrati nell’istituto comprensivo di Buccino tanto da spingere il sindaco della cittadina, Nicola Parisi, a varare nelle prossime ore, una ordinanza sindacale di chiusura dell’edificio scolastico per la prossima settimana con la relativa interruzione dell’attività didattica in presenza ed il ritorno alle lezioni online. contagi in aumento sul territorio volceiano dove nel solo ambito scolastico sono state riscontrate due persone positive al covid19, mentre gli edifici scolastici verranno sottoposti alla sanificazione nella giornata di oggi. Dagli uffici comunali invece, l’amministrazione fa sapere che nelle prossime ore, gli studenti entrati in contatto diretto con le persone contagiate, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto. Preoccupa i vertici di Palazzo di città l’aumento deiregistrati nell’istituto comprensivo ditanto da spingere il sindaco della cittadina, Nicola Parisi, a varare nelle prossime ore, una ordinanza sindacale di chiusura dell’edificio scolastico per la prossima settimana con la relativa interruzione dell’attività didattica in presenza ed il ritorno alle lezioni online.in aumento sul territorio volceiano dove nel solo ambito scolastico sono state riscontrate due persone positive al covid19, mentre gli edifici scolastici verranno sottoposti alla sanificazione nella giornata di oggi. Dagli uffici comunali invece, l’amministrazione fa sapere che nelle prossime ore, gli studenti entrati in contatto diretto con le personeate, ...

imperianews_it : Coronavirus: in provincia aumentano ancora i ricoverati, ma in più di 4 mila hanno già ricevuto il richiamo del vac… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #6febbraio #Ecuador al voto, decisivo sarà l'apporto dei popoli indigeni, mentre aumentano i casi di #COVID19 e la dis… - notizieoggi24 : Coronavirus nel mondo oggi 6 febbraio, aumentano le varianti in Europa #Coronavirus - Tp24it : Coronavirus, leggera crescita nel trapanese. Giù la curva in Sicilia ma aumentano i decessi - Tp24it : Coronavirus, la mappa dei contagi del 5 Febbraio: aumentano i morti, calano i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus: a gennaio effettuati 3,2 milioni di controlli

In crescita a gennaio i controlli delle forze di polizia sulle prescrizioni anti - Covid: sono stati complessivamente 3.212.558 (+13,1% rispetto al mese di dicembre. E aumentano anche le trasgressioni. Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre); di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la ...

Coronavirus: a gennaio 3,2 milioni di controlli

In crescita a gennaio i controlli delle forze di polizia sulle prescrizioni anti - Covid: sono stati complessivamente 3.212.558 (+13,1% rispetto al mese di dicembre. E aumentano anche le trasgressioni. Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre); di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la ...

Coronavirus, aumentano i casi nelle scuole di Vibo. Ecco dove sono i positivi Zoom24.it Germania: presidente Istituto Koch Wieler, il Covid è diventato più pericoloso

Wieler ha quindi precisato che le mutazioni del Covid-19 non sono al momento dominanti in Germania, ma la loro rilevanza nei nuovi contagi pare in aumento. In particolare, sul totale delle infezioni, ...

Coronavirus: mons. Marengo (Ulan Bator), in Mongolia “il Governo ha una grossa preoccupazione perché i contagi stanno aumentando”

“Il Paese sta vivendo questo tempo con grande preoccupazione per la pandemia, pur essendo riuscito a limitare i contagi grazie anche alla scarsità della popolazione e il grande isolamento”, sono le pa ...

In crescita a gennaio i controlli delle forze di polizia sulle prescrizioni anti - Covid: sono stati complessivamente 3.212.558 (+13,1% rispetto al mese di dicembre. Eanche le trasgressioni. Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre); di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la ...In crescita a gennaio i controlli delle forze di polizia sulle prescrizioni anti - Covid: sono stati complessivamente 3.212.558 (+13,1% rispetto al mese di dicembre. Eanche le trasgressioni. Le persone controllate sono state 2.781.284 (+15,6% rispetto a dicembre); di queste 34.827 sono state sanzionate (+30,8%) e 395 denunciate per aver violato la ...Wieler ha quindi precisato che le mutazioni del Covid-19 non sono al momento dominanti in Germania, ma la loro rilevanza nei nuovi contagi pare in aumento. In particolare, sul totale delle infezioni, ...“Il Paese sta vivendo questo tempo con grande preoccupazione per la pandemia, pur essendo riuscito a limitare i contagi grazie anche alla scarsità della popolazione e il grande isolamento”, sono le pa ...