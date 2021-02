Coronavirus, arrivate a Roma (in anticipo) le prime dosi del vaccino di Astrazeneca – Il video (Di sabato 6 febbraio 2021) Le prime 249.600 dosi del vaccino di Astrazeneca sono arrivate in Italia. A comunicarlo è il Ministero della Difesa, che ne ha notificato l’arrivo nel pomeriggio all’aeroporto militare di Pratica di Mare (Roma). La fornitura è arrivata in anticipo rispetto a quanto annunciato inizialmente: la data di arrivo, infatti, era stata fissata per il 15 febbraio. Salvo imprevisti, le fiale del vaccino anti Coronavirus di Oxford – realizzato in collaborazione con l’Irbm di Pomezia – saranno distribuite nei prossimi giorni nei centri di somministrazione nelle varie regioni, con l’aiuto dei corrieri Sda e delle Forze Armate. L’operazione di distribuzione è stata denominata Eos: il piano, organizzato dal ministero della Difesa (guidato ancora da ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Le249.600deldisonoin Italia. A comunicarlo è il Ministero della Difesa, che ne ha notificato l’arrivo nel pomeriggio all’aeroporto militare di Pratica di Mare (). La fornitura è arrivata inrispetto a quanto annunciato inizialmente: la data di arrivo, infatti, era stata fissata per il 15 febbraio. Salvo imprevisti, le fiale delantidi Oxford – realizzato in collaborazione con l’Irbm di Pomezia – saranno distribuite nei prossimi giorni nei centri di somministrazione nelle varie regioni, con l’aiuto dei corrieri Sda e delle Forze Armate. L’operazione di distribuzione è stata denominata Eos: il piano, organizzato dal ministero della Difesa (guidato ancora da ...

