Coronavirus | accusato di aver contagiato il paesino | parla «l’untore» di Castelverde | «Le calunnie? Un colpo al cuore»

(Di sabato 6 febbraio 2021) Riccardo Frosi ha 20 anni, vive a, un piccolo paese in provincia di Cremona dove tutti sanno tutto e basta mettere in giro una voce per distruggere la vita di una persona. É capitato proprio a lui, giovane perito chimico che ha da poco perso il nonno per Covid. «In paese dicono che sono andato a una festa privata il 29 dicembre e che, così, avrei portato il virus nella mia famiglia (diversi membri sono poi risultati positivi, ndr). Queste accuse mi feriscono, sono unalsoprattutto dopo la perdita di mio nonno. Non voglio fare la vittima ma non posso accettare che vengano dette cose false», ci spiega. La festa il 29 dicembre Altro che festa, Frosi quella sera dice di essere stato «a casa con i genitori»: «Ho rispettato le regole. Certo, sono sempre andato a lavoro ma ho fatto diversi test e non sono mai ...