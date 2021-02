Coronavirus: 121.000 farmaci cinesi sequestrati dai Carabinieri del Nas (Di sabato 6 febbraio 2021) Nell'ultima settimana, nuovi sequestri sono stati operati dai NAS di Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze e Parma Leggi su firenzepost (Di sabato 6 febbraio 2021) Nell'ultima settimana, nuovi sequestri sono stati operati dai NAS di Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze e Parma

Complessivamente i prodotti oggetto di sequestro avrebbero fruttato profitti indebiti stimati in oltre 250 mila euro

I carabinieri dei Nas, in una ampia strategia operativa concertata con il ministero della Salute, hanno eseguito, nell'ultimo mese, servizi di controllo per la ricerca di canali di importazione clandestina e approvvigionamento illegale di farmaci destinati per la cura del coronavirus

