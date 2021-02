Coppia scomparsa a Bolzano | trovato il corpo di Laura Perselli dagli inquirenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) A un mese e due giorni dalladie del marito Peterr Neumair è arrivata la seconda svolta nella misteriosadella. È della ilripescato dall’Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia Neumair-. I carabinieri hanno recintato l’intera zona e bloccato gli accessi al ponte sull’Adige. I vigili del fuoco ora hanno intensificato le ricerche in acqua nella zona del ritrovamento deldella donna. Per l’omicidio dellaè stato arrestato il figlio Benno Neumair. Ieri la società idroelettrica Alperia era intervenuta per l’abbassamento della portata dell’Adige per facilitare le ...