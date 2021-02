repubblica : Coppia scomparsa a Bolzano, il corpo della donna trovato nell'Adige - Agenzia_Ansa : Coppia scomparsa, trovato il corpo di Laura Perselli VIDEO #ANSA - MediasetTgcom24 : Bolzano, coppia scomparsa: trovato corpo di Laura Perselli - FirenzePost : Coppia scomparsa a Bolzano: ritrovato nell’Adige il cadavere della donna - MRGUMEDE40 : RT @SkyTG24: #Bolzano, i vigili del fuoco hanno intensificato le ricerche nella zona del ritrovamento per provare a recuperare anche il cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia scomparsa

Il film inizia con la, dopo 65 anni di matrimonio, della moglie Rina Cavallini, ... 'come un tapis roulant del tempo', si sviluppa il racconto di un amore che dalla giovinezza, con la...Ecco tutti i punti ancora oscuri nel giallo delladi Bolzanoda casa il 4 gennaio . Tutti i segreti del figlio Benno Come sono spariti Peter e Laura Ladi professori in pensione sparisce nel tardo pomeriggio del 4 gennaio. ...Mella giornata di oggi, sabato 6 febbraio , è arrivata la svolta nelle indagini sulla scomparsa a Bolzano di Laura Perselli e Peter Neumair.La notizia è stata confermata dall’avvocato di Madè, figlia di Laura. Si continua a cercare, nella speranza di trovare i resti del marito Peter.