Coppia scomparsa a Bolzano | ripescato il corpo di Laura Perselli nell’Adige

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sarebbe ildiquelloquesta mattina, secondo le prime indiscrezioni. La donna èinsieme al marito Peter Neumair lo scorso 4 gennaio. Sembra quindi confermato che lasia vittima di omicidio, per cui è indagato il figlio, Benno Neumair, al momento detenuto in carcere in stato di fermo. Ritrovato ildiIl cadavere di, 68 anni, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco, sceso di livello di almeno 30 cm per i lavori in atto sulle dighe. Il, come riporta L’Adige, è stato rinvenuto a sud di ...