Coppia scomparsa a Bolzano | è di Laura Perselli il corpo ripescato nell’Adige Intensificate le ricerche del cadavere del marito

(Di sabato 6 febbraio 2021) Colpo di scena nella ricerca durata oltre un mese delladi bolzanini scomparsi il 4 gennaio. I vigili del fuoco hanno ritrovatoildi una donna, si tratta di, 68 anni, madre di Benno, il trentenne insegnante che è in carcere da una decina di giorni perché sospettato dell’omicidio volontario dei suoi genitori. Conferme in tal senso anche dall’avvocato Carlo Bertacchi che ha ricevuto dalla famiglia Neumair l’incarico di seguire l’inchiesta in cui la sorella di Benno e gli zii sono parti offese del reato. Si sta ancora cercando ildi Peter Neumair, 63 anni, il padre scomparso. “Era la svolta che ci attendavamo – spiega un investigatore – perché i corpi parlano, ci potranno dire molto sulle cause e le circostanze della morte”. E quindi potranno ...

