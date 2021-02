Convocati Roma per la Juventus: torna Dzeko tra i convocati (Di sabato 6 febbraio 2021) torna Edin Dzeko tra i convocati per la gara contro la Juventus: pace fatta con Paulo Fonseca e bosniaco di nuovo disponibile per la Roma Edin Dzeko torna tra i convocati per la gara contro la Juventus. Il centravanti bosniaco, infatti, ha chiarito il suo rapporto con Paulo Fonseca ed ha ripreso posto tra i convocati nella rosa giallorossa. Non ci sono invece i nuovi El Shaarawy e Reynolds mentre mancano anche Smalling e Pellegrini (infortunato e squalificato). Manca anche Pedro. CLICCA QUI PER I convocati DELLA Juventus ??????? I nostri convocati per #JuveRoma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021)Edintra iper la gara contro la: pace fatta con Paulo Fonseca e bosniaco di nuovo disponibile per laEdintra iper la gara contro la. Il centravanti bosniaco, infatti, ha chiarito il suo rapporto con Paulo Fonseca ed ha ripreso posto tra inella rosa giallorossa. Non ci sono invece i nuovi El Shaarawy e Reynolds mentre mancano anche Smalling e Pellegrini (infortunato e squalificato). Manca anche Pedro. CLICCA QUI PER IDELLA??????? I nostriper #Juve...

zazoomblog : Convocati Roma per la Juventus: torna Dzeko tra i convocati - #Convocati #Juventus: #torna #Dzeko - sportface2016 : #SerieA, i convocati di #Pirlo per #JuventusRoma: assenti Dybala e Ramsey - daju29ro : I convocati ???? per Juventus Roma di oggi. #finoallafineforzajuventus - forzaroma : #JuventusRoma, i convocati di #Pirlo: #Ramsey e #Dybala non recuperano #ASRoma #JuveRoma #SerieA - siamo_la_Roma : ?? Andrea #Pirlo stila l'elenco dei convocati ? Out #Dybala ?? L'elenco completo in vista di #JuventusRoma #ASRoma -