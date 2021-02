Convocati Juventus Roma,la lista UFFICIALE: tre assenze per Pirlo (Di sabato 6 febbraio 2021) Convocati Juventus Roma – Manca sempre meno al secondo match del girone di ritorno dei bianconeri. Juventus-Roma va in scena oggi alle 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Il tecnico bresciano Andrea Pirlo ha diramato l’elenco UFFICIALE dei Convocati per la partita di questo pomeriggio. Come confermato ci sono 3 assenze importanti. Convocati Juventus Roma, la lista UFFICIALE Diramato l’elenco UFFICIALE dei Convocati per la gara contro la Roma. Confermate le assenze di Dybala e Ramsey, non ci sono altre sorprese a parte l’esclusione di Bentancur, squalificato. Assente anche Fagioli, che ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 6 febbraio 2021)– Manca sempre meno al secondo match del girone di ritorno dei bianconeri.va in scena oggi alle 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Il tecnico bresciano Andreaha diramato l’elencodeiper la partita di questo pomeriggio. Come confermato ci sono 3importanti., laDiramato l’elencodeiper la gara contro la. Confermate ledi Dybala e Ramsey, non ci sono altre sorprese a parte l’esclusione di Bentancur, squalificato. Assente anche Fagioli, che ...

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveGianaErminio ?? - CinqueNews : Juventus: i convocati per la Roma: out Dybala, Ramsey e Bentacurt - ilRomanistaweb : In lista 22 calciatori per la sfida contro la Roma (fischio d'inizio alle 18): come preannunciato dal tecnico non r… - MCalcioNews : #Juventus-#Roma, i convocati di Andrea #Pirlo: attacco cortissimo - MCalcioNews : #Juventus-#Roma, i convocati di Andrea #Pirlo: attacco cortissimo -