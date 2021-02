Convocati Bologna per il Parma: prima per Antov, la decisione su Orsolini (Di sabato 6 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Parma. prima convocazione per Antov, presente Orsolini Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Parma. Ecco l’elenco completo dei calciatori a disposizione con la prima chiamata per il giovane difensore Antov. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista deiper la gara contro ilconvocazione per, presenteSinisa Mihajlovic ha diramato la lista deiper la gara contro il. Ecco l’elenco completo dei calciatori a disposizione con lachiamata per il giovane difensore. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori:, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara,, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com

