Controlli a Napoli | multe | denunce e un arresto ai baretti di Chiaia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutia tappeto dei Carabinieri in città, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di. Massima attenzione nel centro cittadino e nel quartiere, dove i militari della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno hanno identificato oltre 140 persone e controllato 59 veicoli. Ventisei le sanzioni amministrative daidei carabinieri a, per mancato rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del covid-19. Molte di queste per non aver indossato i dispositivi di protezione individuale altre per aver consumato cibi e bevande oltre le ore 18 e per circolazione oltre le ore 22 senza giustificato motivo. Arrestato un 30enne di ...