Conte al vertice M5S | ' Primo giorno da leader? Non mi risulta' - Ma Di Maio | ' Oggi la famiglia si allarga'

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildelle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi era particolarmente atteso in casa Cinque Stelle . Il finale (deltempo) è stato scritto dal capo politico reggente Vito ...

Nelcon gli eletti , infatti, ha partecipato per la prima volta anche Giuseppe. Il premier dimissionario aveva già dichiarato che per gli ' amici del M5s' lui ci 'sarà sempre ', ...Così il premier uscente Giuseppe, rispondendo ai cronisti al termine della mattinata che ha visto ildei big del M5S e le consultazioni dei pentastellati con il presidente del Consiglio ...L'Elevato guida il Movimento nel governo di tutti. Nelle consultazioni più di una garanzia sul Reddito di cittadinanza, ma la scissione (forse contenuta) ci sarà ...Mario Draghi e Beppe Grillo. Uno davanti all'altro. L'uomo più sobrio d'Europa e il comico più sboccato d'Italia. Il banchiere e il giullare. L'uomo delle istituzioni e quello che voleva sventrarle co ...