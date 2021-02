"Contagi stabili, ma restiamo vigili". Sardegna in giallo, Umbria quasi rossa (Di sabato 6 febbraio 2021) Andrea Cuomo Ieri 14.218 nuovi casi (il 5,26% dei tamponi) e 377 decessi Rezza: mini-lockdown in alcuni territori colpiti dalle varianti Crescono i casi di Covid-19, ieri 14.218 rispetto ai 13.659 di giovedì, il dato più alto dell'ultima settimana. Sale anche il tasso di positività, che è del 5,26 per cento tenendo conto dei tamponi totali e del 9,57 se si tiene conto dei soli test molecolari, gli unici a essere considerati fino a qualche settimana fa. I morti sono stati 377, i ricoverati passano da 21.894 a 21.717 (-177), i positivi in terapia intensiva da 2.151 a 2.142 (-9). La curva si appiattisce, è un momento in cui bisogna essere vigili. «Ci troviamo di fronte a una situazione di decremento lentissimo, fondamentalmente una situazione di stabilità», dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, durante il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Andrea Cuomo Ieri 14.218 nuovi casi (il 5,26% dei tamponi) e 377 decessi Rezza: mini-lockdown in alcuni territori colpiti dalle varianti Crescono i casi di Covid-19, ieri 14.218 rispetto ai 13.659 di giovedì, il dato più alto dell'ultima settimana. Sale anche il tasso di positività, che è del 5,26 per cento tenendo conto dei tamponi totali e del 9,57 se si tiene conto dei soli test molecolari, gli unici a essere considerati fino a qualche settimana fa. I morti sono stati 377, i ricoverati passano da 21.894 a 21.717 (-177), i positivi in terapia intensiva da 2.151 a 2.142 (-9). La curva si appiattisce, è un momento in cui bisogna essere. «Ci troviamo di fronte a una situazione di decremento lentissimo, fondamentalmente una situazione dità», dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, durante il ...

I contagi restano stabili, ma ci sono ancora altri trentadue decessi

FRIULI VENEZIA GIULIA - in Friuli Venezia Giulia su 5396 tamponi molecolari sono stati rilevati 312 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,78%. Sono inoltre 1906 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 134 casi (7,03%). I decessi registrati sono 20 a cui si ...

Morta un’anziana di 98 anni ospite della rsa Santa Caterina. La Regione segnala un altro decesso per Covid e 55 nuovi contagi ...

Da 112 giù a 67: contagi quasi dimezzati, anche se la cifra resta importante. L’altalena continua a oscillare confortata, comunque, dall’assenza di nuovi decessi per covid19. Questa intanto la sintesi ...

