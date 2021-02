Consultazioni | Salvini | “A disposizione” M5S | “Saremo sempre leali Serve maggioranza politica”

(Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Ultima giornata di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi che, oggi, incontrerà le delegazioni della Lega e del Movimento 5 Stelle, che sarà guidata da Beppe Grillo. AGGIORNAMENTO DELLE 13.40 CRIMI: “DETTO A DRAGHI CHE PER NOI SI DEVE PARTIRE DA MAGGIORANZA CONTE“

LegaSalvini : ??Oggi alle ore 11 consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi. Segui le dichiarazioni in… - fattoquotidiano : Consultazioni, Salvini: “Con Draghi sintonia sull’idea di sviluppo del Paese. Non abbiamo posto veti né su persone,… - Agenzia_Ansa : Le #consultazioni: #Draghi stringe sulla maggioranza, divergenze nel Centrodestra. Salvini ci pensa, Meloni dice no… - Outside33926640 : Oggi l'intelligenza collettiva abbassa l'asticella...basta che Salvini dica parole pacate (senza fare elenchi e rip… - paolorm2012 : Governo Draghi, le news: ultimo giorno di consultazioni, Crimi: 'Quando si formerà un governo noi ci saremo', Salvi… -

In questo momento la priorità è il lavoro', ha sottolineato. 'Penso che sia così anche per il professor Draghi. E prevenire il disastro dei licenziamenti del 31 marzo', ha aggiunto il leader ...Crimi 'A Draghi detto di non indebolire reddito cittadinanza' leggi ancheDraghi,: "Siamo a disposizione, nessun veto" Crimi ha dettato così la linea del M5s: il nuovo governo ..."Qualcuno terrorizzato dalle elezioni. Preferisco essere dove si decide e non assistere" ...Ore 11.13 - Conte: 'Primo giorno da leader M5s? Al via il terzo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo. Ore 11.00 - La Lega da Draghi. La del ...