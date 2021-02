Consultazioni, l'arrivo di Casaleggio e Grillo alla camera per il vertice M5s (Di sabato 6 febbraio 2021) Il garante del M5S, Beppe Grillo, è appena arrivato alla camera, per il vertice con ministri, capigruppo e capo politico del Movimento, prima del colloquio con Mario Draghi. Poco prima era arrivato ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021) Il garante del M5S, Beppe, è appena arrivato, per ilcon ministri, capigruppo e capo politico del Movimento, prima del colloquio con Mario Draghi. Poco prima era arrivato ...

