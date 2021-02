Consultazioni | è il giorno di Lega e M5s Di Maio | «Draghi è un profilo prestigioso» – La diretta

(Di sabato 6 febbraio 2021) Terzo e ultimodicon i partiti per il premier incaricato Mario. Nei colloqui di ieri, l’ex governatore della Bce si è confrontato con Autonomie, Liberi e Uguali, Italia viva, Fratelli d’Italia, Partito democratico e Forza Italia, incassando l’appoggio di tutti, eccetto quello di FdI, che ha confermato che non voterà la fiducia. Anche nella prima giornata di, i partiti e i gruppi più piccoli (numericamente) avevano confermato il proprio appoggio al governo nascente. Oggiriceverà alla Camera le dezioni dellae del M5s. La dezione del Carroccio sarà formata dal leader Matteo Salvini e dai capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Assente invece Giancarlo ...

ildel vincitore: Matteo Renzi guida la delegazione di Italia Viva (Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova e Davide Faraone) allea Montecitorio con il presidente del consiglio ...Mario Draghi lo sa bene e non a caso ha fissato all'ultimoutile la consultazione con loro. ... si fa scudo con Grillo: 'Si può anche ricorrere a Rousseau, ma c'è Beppe allee ...Le ultime notizie di oggi, 6 febbraio, sulla crisi di governo. È l’ultimo giorno di consultazioni: il presidente incaricato Mario Draghi incontrerà prima la Lega, poi il Movimento 5 Stelle. Ci sarà an ...Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha chiuso il secondo giorno di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il fronte del sì all’esecutivo nascente si fa sempre più ampio. Il ...