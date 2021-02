Consultazioni, Draghi vede il M5s e Di Maio: “È credibile, va ascoltato”. Di Battista insiste: “Mai in un governo sostenuto da Forza Italia” (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel giorno in cui il M5s – con alla testa Beppe Grillo nella sua veste di fondatore e garante – vedrà il premier incaricato Mario Draghi, il movimento discute al suo interno sulla possibilità di appoggiare o meno il governo nascente. Una discussione che matura su due linee: sui media e nel vertice convocato a Roma tra i big del partito. Luigi Di Maio è stato chiaro in un suo post su Facebook: “È il momento della compattezza” ha scritto, sottolineando che “la posta in gioco e altissima” e che il garante “sa sempre guardare lontano”. Posizione che completa le dichiarazioni rilasciate alla Stampa, in cui il ministro degli Esteri uscente ha definito Mario Draghi “credibile”, chiedendo al Movimento “di ascoltarlo”. Linea opposto a quella di Alessandro Di Battista, che ha ribadito il suo no ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel giorno in cui il M5s – con alla testa Beppe Grillo nella sua veste di fondatore e garante – vedrà il premier incaricato Mario, il movimento discute al suo interno sulla possibilità di appoggiare o meno ilnascente. Una discussione che matura su due linee: sui media e nel vertice convocato a Roma tra i big del partito. Luigi Diè stato chiaro in un suo post su Facebook: “È il momento della compattezza” ha scritto, sottolineando che “la posta in gioco e altissima” e che il garante “sa sempre guardare lontano”. Posizione che completa le dichiarazioni rilasciate alla Stampa, in cui il ministro degli Esteri uscente ha definito Mario”, chiedendo al Movimento “di ascoltarlo”. Linea opposto a quella di Alessandro Di, che ha ribadito il suo no ...

