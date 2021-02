Consultazioni, Crimi (M5s): “Disponibili a prendere parte all’esecutivo se ci sono le condizioni. Responsabilità prima del consenso” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi abbiamo dato la nostra Disponibilità a prendere parte all’esecutivo se ci sono le condizioni. Questa Disponibilità la riverificheremo quando ci vedremo” con il premier incaricato Mario Draghi “per comprendere il quadro, partendo dai temi. Il nostro obiettivo è portare al centro i temi”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, al termine delle Consultazioni con Draghi. “Quanto e se si formerà il nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà, lealtà che ha sempre caratterizzato la nostra azione, il nostro operato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) “Noi abbiamo dato la nostratà ase cile. Questatà la riverificheremo quando ci vedremo” con il premier incaricato Mario Draghi “per comil quadro,ndo dai temi. Il nostro obiettivo è portare al centro i temi”. Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito, al termine dellecon Draghi. “Quanto e se si formerà il nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà, lealtà che ha sempre caratterizzato la nostra azione, il nostro operato” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

