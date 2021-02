Consultazioni, Crimi conferma l’apertura a Draghi: «Noi ci siamo, ma è essenziale una maggioranza politica» – La diretta (Di sabato 6 febbraio 2021) Al termine del terzo giorno del primo giro di Consultazioni del Presidente incaricato Mario Draghi, l’ex numero uno della Bce ha incassato la disponibilità a partecipare alla creazione di un nuovo esecutivo sia dal MoVimento 5 Stelle sia dalla Lega, le ultime due forze politiche non ancora interpellate nei giorni scorsi. Le Consultazioni si sono concluse con il colloquio del presidente incaricato con la delegazione del M5s dove, fino all’ultimo, è proseguito lo scontro a distanza tra Luigi Di Maio, che ha definito l’ex governatore della Bce «un profilo prestigioso», e Alessandro Di Battista, contrario a quello che ha bollato come «un pericoloso assembramento parlamentare». La delegazione del M5s, composta dal garante del Movimento, Beppe Grillo, dal capo politico ad interim Vito Crimi, dai capigruppo al Senato ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Al termine del terzo giorno del primo giro didel Presidente incaricato Mario, l’ex numero uno della Bce ha incassato la disponibilità a partecipare alla creazione di un nuovo esecutivo sia dal MoVimento 5 Stelle sia dalla Lega, le ultime due forze politiche non ancora interpellate nei giorni scorsi. Lesi sono concluse con il colloquio del presidente incaricato con la delegazione del M5s dove, fino all’ultimo, è proseguito lo scontro a distanza tra Luigi Di Maio, che ha definito l’ex governatore della Bce «un profilo prestigioso», e Alessandro Di Battista, contrario a quello che ha bollato come «un pericoloso assembramento parlamentare». La delegazione del M5s, composta dal garante del Movimento, Beppe Grillo, dal capo politico ad interim Vito, dai capigruppo al Senato ...

