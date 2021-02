Conferenza stampa Mihajlovic: «Orsolini out per scelta tecnica» (Di sabato 6 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Parma-Bologna. Le sue parole. PARMA E BENEVENTO DECISIVE – «Sono abituato a pensare una partita alla volta, ci aspettano due gare alla nostra portata nelle quali dobbiamo scende in campo con lo stesso atteggiamento delle scorse gare con Juve e Milan. Vogliamo migliorare e non possiamo accontentarci di fare la prestazione, servono i risultati. Domani a Parma cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo la nostra solita mentalità. Come ho già detto, dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso». TOMIYASU – «Tomiyasu può fare bene tutti e quattro i ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Sinisaparla inalla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisaha parlato inalla vigilia di Parma-Bologna. Le sue parole. PARMA E BENEVENTO DECISIVE – «Sono abituato a pensare una partita alla volta, ci aspettano due gare alla nostra portata nelle quali dobbiamo scende in campo con lo stesso atteggiamento delle scorse gare con Juve e Milan. Vogliamo migliorare e non possiamo accontentarci di fare la prestazione, servono i risultati. Domani a Parma cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo la nostra solita mentalità. Come ho già detto, dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso». TOMIYASU – «Tomiyasu può fare bene tutti e quattro i ...

Sinisa Mihajlovic parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna

OMS: 'valutazione dei vaccini anti - Covid cinesi è in una fase molto avanzata'

Venerdì 5 febbraio l'OMS ha tenuto una conferenza stampa di routine sul Covid - 19, durante la quale l'assistente del direttore generale dell'OMS, Mariangela Simao, ha reso noto che attualmente l'OMS sta valutando 13 vaccini contro il ...

Alessandria, Longo: “Guai a sottovalutare il Novara”

Vigilia di derby per l’Alessandria, attesa domani dalla sfida contro il Novara. Il tecnico dei grigi, Moreno Longo, ha presentato le insidie del match in conferenza stampa: “L’esperienza mi insegna ch ...

