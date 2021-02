Conferenza stampa Di Francesco: «Rugani c’è, Asamoah è più indietro» (Di sabato 6 febbraio 2021) Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato in vista della gara contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della gara contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. INFORTUNATI – «Non recuperiamo nessuno tra Ceppitelli, Deiola, Duncan e Sottil, mentre sulla difesa a 3 stiamo facendo delle valutazioni viste anche i calciatori che abbiamo a disposizione». Rugani Asamoah – «La partita dell’andata è vero che ci misero in difficoltà, ma nei primi 25? fummo noi a mettere loro in difficoltà. Su Rugani e Asamoah dico che Daniele è più avanti rispetto ad Asamoah: su di lui mi aspettavo che fosse maggiormente in difficoltà, invece mi ha stupito. Sarà tra i convocati e potrebbe entrare a partita in corso». LAZIO – «È una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Eusebio Di, tecnico del Cagliari, ha parlato in vista della gara contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Eusebio Diha parlato in vista della gara contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. INFORTUNATI – «Non recuperiamo nessuno tra Ceppitelli, Deiola, Duncan e Sottil, mentre sulla difesa a 3 stiamo facendo delle valutazioni viste anche i calciatori che abbiamo a disposizione».– «La partita dell’andata è vero che ci misero in difficoltà, ma nei primi 25? fummo noi a mettere loro in difficoltà. Sudico che Daniele è più avanti rispetto ad: su di lui mi aspettavo che fosse maggiormente in difficoltà, invece mi ha stupito. Sarà tra i convocati e potrebbe entrare a partita in corso». LAZIO – «È una ...

