Come mai adesso l'"ammucchiata" si chiama governo di unità nazionale? (Di sabato 6 febbraio 2021) Caro Huffington, sinceramente preoccupato dalla sorte del paese in cui nacqui, vorrei avere qualche informazione più precisa per farmi un’idea su quale governo potrebbe formarsi. Enuncerò alcuni interrogativi semplici e largamente diffusi dai mass media, te Huffington compreso, e da non pochi politici. Primo, il governo Draghi sarà eletto dal popolo? Avrà una legittimazione dal voto? Almeno il capo del governo otterrà un mandato politico-elettorale? Oppure, tutta questa discussione va lasciata alle illusioni/delusioni di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, che intitolava melanconicamente la sua rubrica Lettere al Direttore: “Votare premier e coalizione è solo un sogno proibito?” La mia nota posizione è tutta costituzionale (art. 94): “il governo deve avere la fiducia delle due Camere” (incidentalmente, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Caro Huffington, sinceramente preoccupato dalla sorte del paese in cui nacqui, vorrei avere qualche informazione più precisa per farmi un’idea su qualepotrebbe formarsi. Enuncerò alcuni interrogativi semplici e largamente diffusi dai mass media, te Huffington compreso, e da non pochi politici. Primo, ilDraghi sarà eletto dal popolo? Avrà una legittimazione dal voto? Almeno il capo delotterrà un mandato politico-elettorale? Oppure, tutta questa discussione va lasciata alle illusioni/delusioni di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, che intitolava melanconicamente la sua rubrica Lettere al Direttore: “Votare premier e coalizione è solo un sogno proibito?” La mia nota posizione è tutta costituzionale (art. 94): “ildeve avere la fiducia delle due Camere” (incidentalmente, ...

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera sul @nove dopo #Crozza intervisto per #laconfessione Andrea Crisanti. Parleremo… - Capezzone : Su @atlanticomag leggere leggere leggere @MiloMatte sull’importanza di riscoprire (o di scoprire, per molti...) Ayn… - ZZiliani : Capita quando spendi poco per un giocatore. Se prendi gente forte, tipo #Rovella, 38 milioni più bonus, in lista-UE… - GobboPatrich : RT @fdragoni: Il mondo non è mai come lo immaginiamo - BiRaskolnikov : @CiranGuccini Eh ma non l’avrebbero mai permesso. Pur di non “consegnare il governo a Salvini” si butterebbero dal burrone come i lemmings -