Col numero di febbraio - "Il podio dei capolavori": 20 icone di sportività del terzo millennio - FOTO GALLERY (Di sabato 6 febbraio 2021) Nei primi 20 anni di questo terzo millennio abbiamo assistito alla nascita di tanti capolavori automobilistici, molti dei quali destinati a essere ricordati nel tempo come vere icone di sportività. Ad alcuni di essi abbiamo dedicato il supplemento La dimensione delle performance, il primo di tre volumi della collana Il podio dei capolavori, in edicola con Quattroruote di febbraio (a 6,90 euro, più il prezzo di copertina). In 144 pagine potrete trovare passione, sensazioni di guida, numeri e tante splendide FOTO di 20 sportive, le stesse che trovate nella nostra galleria d'immagini. Quali sono le vostre preferite? Votate qui.

