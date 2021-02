Clochard pestato dal branco | muore qualche giorno dopo La Procura indaga su 5 ragazzini

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 6 febbraio 2021) . Arzachena, un senzatetto di 54 anni di origini marocchine è morto il 23 dicembre scorso per arresto cardiaco. Nonostante lo stato di salute da tempo precario, gli inquirenti sono impegnati nelle indagini su un gruppo di minorenni che avrebbe, secondo evidenze video, il senzatetto pochi giorni prima del suo decesso. Aveva 54 anni e per tutti era Filippo, nonostante il suo nome fosse di origine marocchina. Viveva ad Arzachena, comune sardo, dove aveva deciso di continuare a dormire in strada nonostante Caritas e Comune gli avessero trovato un alloggio. Il senzatetto era conosciuto da tutti in zona ed era malato da tempo. Lo scorso 23 dicembre, l’uomo è deceduto a causa di un blocco cardiaco. Tuttavia, è stata aperta un’inchiesta sulla morte del senzatetto che secondo gli inquirenti sarebbe sospetta. In un video riportato da L’Unione Sarda, si vedrebbero dei ...