Claudio Amendola, il dramma atroce: ecco chi mi ha salvato la vita (Di sabato 6 febbraio 2021) Claudio Amendola ha dedicato un bellissimo pensiero a sua moglie Francesca Neri. ecco che cosa ha detto l’attore romano. Nella vita di Claudio Amendola ci sono alcuni punti di riferimento fondamentali e imprescindibili: prima del lavoro, che pure gli ha dato tanto, viene la sua famiglia, quindi sua moglie Francesca Neri e i suoi figli. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 febbraio 2021)ha dedicato un bellissimo pensiero a sua moglie Francesca Neri.che cosa ha detto l’attore romano. Nelladici sono alcuni punti di riferimento fondamentali e imprescindibili: prima del lavoro, che pure gli ha dato tanto, viene la sua famiglia, quindi sua moglie Francesca Neri e i suoi figli. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

andreapalazzo2 : RT @WittyTV: Le sorprese non finiscono mai! Claudio Amendola sarà ospite della quinta puntata di #CePostaPerTe, questa sera alle 21.15 su C… - WittyTV : Le sorprese non finiscono mai! Claudio Amendola sarà ospite della quinta puntata di #CePostaPerTe, questa sera alle… - Notiziedi_it : C’è Posta per te 2021, anticipazioni e ospiti 6 febbraio: Claudio Amendola e Ciro Immobile - SpettacolandoTv : #Cèpostaperte | ospiti della quinta puntata Claudio Amendola e Ciro e Jessica Immobile - MChanel93 : RT @CePostaPerTeOff: Tra gli ospiti della quinta puntata di #CePostaPerTe l’attore, conduttore e regista Claudio Amendola ?? Appuntamento do… -