Claudia Ruggeri sempre bellissima: lo sguardo intenso buca lo schermo – FOTO

Claudia Ruggeri, lo sguardo è penetrante e buca lo schermo. Miss Claudia incantevole lascia senza parole i follower entusiasti

Claudia Ruggieri ha deciso: vuole mandare in tilt il mondo dei social.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

