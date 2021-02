Cina, gli adolescenti sono poco virili, il governo lancia il piano per prevenirne l’effeminazione (Di sabato 6 febbraio 2021) A Pechino il ministero dell’Istruzione è preoccupato dalla debolezza che mostrano gli adolescenti cinesi. E corre ai ripari con un «piano per prevenire l’effeminazione degli adolescenti maschi». Ne scrive il Corriere della Sera. Gli adolescenti sono timidi, di una «timidezza poco virile». La ricetta è quella di “aumentare i corsi di educazione fisica, la pratica degli sport di contatto, arruolare più insegnanti di polso (uomini) che sappiano sviluppare il vigore degli allievi, preparandoli a difendere la Madrepatria «in questi tempi di venti contrari», come li definisce Xi Jinping”. Sui social ha iniziato a girare, racconta il quotidiano, una bozza di proposta ministeriale sulla «educazione alla mascolinità», che però ha raccolto migliaia di commenti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) A Pechino il ministero dell’Istruzione è preoccupato dalla debolezza che mostrano glicinesi. E corre ai ripari con un «per preveniredeglimaschi». Ne scrive il Corriere della Sera. Glitimidi, di una «timidezzavirile». La ricetta è quella di “aumentare i corsi di educazione fisica, la pratica degli sport di contatto, arruolare più insegnanti di polso (uomini) che sapsviluppare il vigore degli allievi, preparandoli a difendere la Madrepatria «in questi tempi di venti contrari», come li definisce Xi Jinping”. Sui social ha iniziato a girare, racconta il quotidiano, una bozza di proposta ministeriale sulla «educazione alla mascolinità», che però ha raccolto migliaia di commenti ...

