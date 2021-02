Ciclismo, vietata la super tuck! Proibita la pericolosa posizione aerodinamica in discesa (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli appassionati di Ciclismo avranno più volte visto alcuni atleti eseguire la cosiddetta “super tuck”, ovvero la posizione aerodinamica in discesa. Quando il corridore decide di adottarla non sta sulla sella, ma si china in avanti sopra la parte alta del telaio della bicicletta. I professionisti si spingevano in questo gesto estremo per cercare di acquisire velocità nei tratti con pendenza a favore, ma era ritenuta molto pericolosa da diversi addetti ai lavori. L’Unione Ciclistica Internazionale ha deciso che la cosiddetta “super tuck” sarà vietata a partire dal 1° aprile 2021: tra poco meno di due mesi i ciclisti non potranno più adottarla, pena una multa i cui limiti pecuniari devono ancora essere definiti. A renderla tanto celebre è stato il ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Gli appassionati diavranno più volte visto alcuni atleti eseguire la cosiddetta “tuck”, ovvero lain. Quando il corridore decide di adottarla non sta sulla sella, ma si china in avanti sopra la parte alta del telaio della bicicletta. I professionisti si spingevano in questo gesto estremo per cercare di acquisire velocità nei tratti con pendenza a favore, ma era ritenuta moltoda diversi addetti ai lavori. L’Unione Ciclistica Internazionale ha deciso che la cosiddetta “tuck” saràa partire dal 1° aprile 2021: tra poco meno di due mesi i ciclisti non potranno più adottarla, pena una multa i cui limiti pecuniari devono ancora essere definiti. A renderla tanto celebre è stato il ...

geromax67 : RT @cyclingpro: Ciclismo, vietata la posizione di Froome in discesa (super tuck). Le nuove regole sulla sicurezza dell’Uci - stefanozana : RT @cyclingpro: Ciclismo, vietata la posizione di Froome in discesa (super tuck). Le nuove regole sulla sicurezza dell’Uci - ciclopericoloso : RT @cyclingpro: Ciclismo, vietata la posizione di Froome in discesa (super tuck). Le nuove regole sulla sicurezza dell’Uci - OperaFisista : Ciclismo, vietata la posizione di Froome in discesa (super tuck). Le nuove regole sulla sicurezza dell’Uci - IlSala1972 : RT @cyclingpro: Ciclismo, vietata la posizione di Froome in discesa (super tuck). Le nuove regole sulla sicurezza dell’Uci -