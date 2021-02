Ciclismo, Filippo Ganna vince la quarta tappa dell’Etoile de Besseges (Di sabato 6 febbraio 2021) Filippo Ganna conquista il suo primo successo stagionale vincendo la quarta tappa dell’Etoile de Besseges, frazione di 150 km con partenza da Rousson e arrivo a Saint-Siffret. Il corridore del Team Ineos è riuscito ad inserirsi nella fuga di giornata per poi piazzare l’affondo decisivo a circa sette chilometri dal traguardo, imponendosi in solitaria. Gli altri fuggitivi, invece, sono stati ripresi dal resto del gruppo e il francese Christophe Laporte si è aggiudicato lo sprint per il secondo posto davanti al tedesco Pascal Ackermann. In testa alla classifica generale resta il belga Tim Wellens, che dovrà difendere il primato nella cronometro conclusiva di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)conquista il suo primo successo stagionalendo lade, frazione di 150 km con partenza da Rousson e arrivo a Saint-Siffret. Il corridore del Team Ineos è riuscito ad inserirsi nella fuga di giornata per poi piazzare l’affondo decisivo a circa sette chilometri dal traguardo, imponendosi in solitaria. Gli altri fuggitivi, invece, sono stati ripresi dal resto del gruppo e il francese Christophe Laporte si è aggiudicato lo sprint per il secondo posto davanti al tedesco Pascal Ackermann. In testa alla classifica generale resta il belga Tim Wellens, che dovrà difendere il primato nella cronometro conclusiva di domani. SportFace.

