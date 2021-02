Chiuse a Roma le vie dello shopping, ma il sabato in giallo vale 5 milioni (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI -? Il primo sabato in zona gialla nel Lazio - dopo due settimane in arancione a gennaio - ha visto migliaia di persone riversarsi nelle vie dello shopping, nei ristoranti, sul litorale di Ostia e nei parchi con la formazione di assembramenti che hanno portato alla chiusura temporanea di diverse strade del centro storico. Complice il bel tempo e in assenza di turisti, i Romani sono tornati ad appropriarsi della città, con le norme di prevenzione del contagio da Covid che in alcuni casi sono saltate. La folla più nutrita è stata registrata in via del Corso, a Trinità dei Monti e lungo via Sistina: in queste strade dopo le 18 il numero di presenti è aumentato portando la polizia locale a far scattare il dispositivo di chiusure temporanee in vigore da alcuni mesi. Gli agenti hanno transennato alcune vie del Tridente ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI -? Il primoin zona gialla nel Lazio - dopo due settimane in arancione a gennaio - ha visto migliaia di persone riversarsi nelle vie, nei ristoranti, sul litorale di Ostia e nei parchi con la formazione di assembramenti che hanno portato alla chiusura temporanea di diverse strade del centro storico. Complice il bel tempo e in assenza di turisti, ini sono tornati ad appropriarsi della città, con le norme di prevenzione del contagio da Covid che in alcuni casi sono saltate. La folla più nutrita è stata registrata in via del Corso, a Trinità dei Monti e lungo via Sistina: in queste strade dopo le 18 il numero di presenti è aumentato portando la polizia locale a far scattare il dispositivo di chiusure temporanee in vigore da alcuni mesi. Gli agenti hanno transennato alcune vie del Tridente ...

Agenzia_Ansa : Folla nel centro di Roma, chiuse le piazze della movida #ANSA - Agenzia_Italia : A Roma le vie del centro sono state chiuse per evitare assembramenti - ChilErminia : RT @Tg3web: L'Italia, quasi tutta in zona gialla, si muove tra i divieti ma non rinuncia a uscire. Affollamenti nelle grandi città, in aume… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: L'Italia, quasi tutta in zona gialla, si muove tra i divieti ma non rinuncia a uscire. Affollamenti nelle grandi città, in aume… - soyjespada : RT @Tg3web: L'Italia, quasi tutta in zona gialla, si muove tra i divieti ma non rinuncia a uscire. Affollamenti nelle grandi città, in aume… -