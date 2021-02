Chiesa, il nuovo arcivescovo di Napoli Battaglia: I religiosi sono un tesoro impareggiabile (Di sabato 6 febbraio 2021) “Vi prego per questa Chiesa, non dimenticatelo mai, rappresentate un tesoro impareggiabile. Voi siete il volto della tenerezza del Padre”. Lo ha detto il nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, nel corso dell’omelia per la celebrazione, in Cattedrale, per la Giornata della vita consacrata, rivolgendosi ai sacerdoti, ai religiosi e alle suore. “Da noi non contano i titoli – ha aggiunto – conta la stessa commozione di Gesù”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 febbraio 2021) “Vi prego per questa, non dimenticatelo mai, rappresentate un. Voi siete il volto della tenerezza del Padre”. Lo ha detto ildi, Domenico, nel corso dell’omelia per la celebrazione, in Cattedrale, per la Giornata della vita consacrata, rivolgendosi ai sacerdoti, aie alle suore. “Da noi non contano i titoli – ha aggiunto – conta la stessa commozione di Gesù”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NAPOLI – La Chiesa di Napoli ricorda e celebra la XXV Giornata Mondiale della Vita Consacrata istituita da San Giovanni Paolo II nel 1997. L’ Arcivescovo Metropolita di Napoli Don Mimmo Battaglia ha p ...

Chiesa:Napoli;Battaglia,religiosi sono tesoro impareggiabile

