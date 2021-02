Chi è Jessica Melena? La bellissima moglie di Ciro Immobile (Di sabato 6 febbraio 2021) Jessica Melena è nata il 17 luglio del 1990 in un paesino in provincia di Chieti. Ha studiato Sceinze delle Investigazioni, all’Aquila, perchè il suo sogno era proprio diventare una criminologa. Dopo aver conosciuto il suo attuale marito, Ciro Immobile, ha lasciato questo sogno nel cassetto e si è dedicata all’idea di creare una famiglia con lui. Nel 2009 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Mediterraneo, vincendo la fascia di reginetta e dopo due anni, nel 2011, è diventata Miss Peugeot. La prima e unica apparizione di Jessica è in un film documentario intitolato “La Capitane” in onda su Spike Tv. La vita privata di Jessica Melena Jessica Melena ha trovato l’amore con il noto calciatore della Lazio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021)è nata il 17 luglio del 1990 in un paesino in provincia di Chieti. Ha studiato Sceinze delle Investigazioni, all’Aquila, perchè il suo sogno era proprio diventare una criminologa. Dopo aver conosciuto il suo attuale marito,, ha lasciato questo sogno nel cassetto e si è dedicata all’idea di creare una famiglia con lui. Nel 2009 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Mediterraneo, vincendo la fascia di reginetta e dopo due anni, nel 2011, è diventata Miss Peugeot. La prima e unica apparizione diè in un film documentario intitolato “La Capitane” in onda su Spike Tv. La vita privata diha trovato l’amore con il noto calciatore della Lazio, ...

CorriereCitta : Ciro Immobile stasera a C'è Posta per Te: chi è, età, carriera, vita privata, chi è la moglie Jessica, figli, Insta… - CorriereCitta : Jessica Melena: chi è, età, che lavoro fa, Ciro Immobile, figli, Instagram #cepostaperte #jessicamelena… - jessica_zorzina : RT @biasbowie02: “per alzata di mano chi è d’accordo con Stefania Orlando?” il resto si commenta da solo, per concludere in bellezza la se… - jessica_zorzina : RT @gfvipsondaggi1: ce lo state chiedendo in tantissimi, quindi eccovi accontentati: ??CHI PREFERITE???? #gfvip #tzvip #sovip #rosmello #pr… - jessica_zorzina : RT @Contessa_Patty: Ops che cattivone #TOMMASO il problema cari i miei prescemi ???????? che lui è per pochi. È per chi vale la pena esserci. #… -