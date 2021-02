Chi è Ciro Immobile? Il giovane attaccante della Lazio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021)è nato il 20 febbraio del 1990 a Torre Annunziata (Napoli) ed è sempre stato appassionato del calcio, che un’eredità che gli è stata trasmessa proprio dal padre. Una passione talmente grande che decide di farne una vera e propria professione. Il su primo esordio in un campo di calcio è allaetà di 17 anni. La prima squadra per cui giocaè la primaveraJuventus, da qui è passato in prestito in altre squadre: dal Siena al Pescara, fino a Genoa e Torino. Dopo essersi trasferito a Torino, infattisi fa notare immediatamente tanto da essere scelto, poco dopo, comenella. Con quest’ultima, lo scorso anno, ha rinnovato fino al 2023. La vita privata di...