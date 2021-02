Che cosa si muove sull’aborto, in America Latina (Di sabato 6 febbraio 2021) La legalizzazione dell'aborto in Argentina ha provocato reazioni in tutto il continente, alcune più conservatrici di altre Leggi su ilpost (Di sabato 6 febbraio 2021) La legalizzazione dell'aborto in Argentina ha provocato reazioni in tutto il continente, alcune più conservatrici di altre

FBiasin : Ciao ragazzi, di solito scrivo stupidate, ecco una cosa seria. Matteo ha 11 anni, è di vibo Valentia e non se la p… - LiaQuartapelle : C’è una cosa, piccola e grande, che l’Italia può fare per la liberazione di #PatrickZaki: dargli la cittadinanza on… - AlbertoBagnai : Ma nel 2016 fu umiliante, e capisco che per aiutarli la Festa della rete eliminasse la categoria “Economia”. Non ce… - Diego79946574 : RT @RogerAthom: È da un po’ che sta girando in rete un video che paragona due diversi soggetti, entrambi sedicenti Joe Biden. Chi è quello… - mascalian : RT @la_kuzzo: Meravigliosa arrampicata sugli specchi di Salvini per dimostrare che la Lega non è anti-europeista. Cosa non si fa per entrar… -