Champions League | stella del Real Madrid out 6 settimane | salta l’Atalanta

Leggi su inews24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Brutte notizie per il, che dovrà fare a meno della suaper 6. Out per la sfida dicontroLa stagione calcistica sta per entrare nel vivo. Ancora poche, e finalmente i top club europei torneranno in campo per contendersied Europa. Delle italiane rimaste L'articolo proviene da Inews.it.