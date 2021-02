Champions League, Europa League e Conference League su Sky fino al 2024 (Di sabato 6 febbraio 2021) Champions, Europa e Conference League su Sky fino al 2024.Sono ben 403 le partite per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa - comprese le tre finali -, da qui al lontano 2024.“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto i nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021)su Skyal.Sono ben 403 le partite per ognuna delle tre stagioni di UEFA, UEFAe della nuova competizione UEFA, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’- comprese le tre finali -, da qui al lontano.“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto i nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori ...

