Champions League ed Europa League a Sky per il triennio 2021-2024

Attraverso il proprio sito ufficiale, Sky ha annunciato poco fa di aver acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League per il triennio 2021-2024 e di tutte le 282 partite a stagione dell'Europa League e della nuova Europa Conference League sempre dal 2021 al 2024.

