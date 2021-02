Champions, Europa e Conference League su Sky nel triennio 2021-2024 (Di sabato 6 febbraio 2021) Sky ha acquisito I diritti per trasmettere nel triennio 2021-2024 le partite di Champion League, Europa League e Conference League Arrivano buone notizie per gli appassionati del calcio abbonati a Sky, che potranno guardare le Coppe Europee anche nei prossimi tre anni. Infatti, la tv di Murdoch ha acquisito i diritti per la Champions League, l’Europa League e la Conference League per il prossimo triennio, 2021-2024. In particolare, Sky trasmetterà 121 gare su 137 della Champions League (le altre saranno trasmesse da Amazon), tutte le 282 partite ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) Sky ha acquisito I diritti per trasmettere nelle partite di ChampionArrivano buone notizie per gli appassionati del calcio abbonati a Sky, che potranno guardare le Coppe Europee anche nei prossimi tre anni. Infatti, la tv di Murdoch ha acquisito i diritti per la, l’e laper il prossimo. In particolare, Sky trasmetterà 121 gare su 137 della(le altre saranno trasmesse da Amazon), tutte le 282 partite ...

